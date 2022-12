Dati drammatici su dispersione scolastica, Tommasetti: De Luca eviti soliti show In Campania il tasso di abbandono dello scorso anno si è attestato al 14,65%

“I dati del rapporto Openpolis testimoniano ancora una volta che la dispersione scolastica è un problema grave per il nostro territorio e dimenticato da chi lo governa”. A dirlo è il professore Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Lega.

L'attacco di Aurelio Tommasetti a De Luca

“In Campania – continua Tommasetti – il tasso di abbandono scolastico nello scorso anno si è attestato al 14,65%: il dato più elevato in Italia insieme a Sicilia e Puglia, superiore alla media nazionale di ben 3,7 punti percentuali e di oltre 5 punti percentuali oltre l’obiettivo comunitario fissato per il 2030 al 9%. Finora poco o nulla è stato fatto dalla giunta regionale, che, come di consueto, ha affrontato in maniera decisamente approssimativa e propagandistica una problematica che incide sul futuro dei nostri giovani”.

“Adesso, abbiamo una grande opportunità per intervenire efficacemente – conclude Tommasetti – utilizzando le risorse del Pnrr destinate a contrastare l’abbandono scolastico. Con 79,3 milioni di euro, la Campania è infatti la regione che ha ricevuto il finanziamento maggiore per contrastare l’evasione scolastica. Tuttavia, non è soltanto una questione di disponibilità di risorse ma anche e soprattutto di capacità di utilizzarle in maniera adeguata. Purtroppo, i record negativi a cui l’attuale amministrazione regionale ci ha abituati negli ultimi anni non fanno ben sperare”.