Anziana per 40 ore in ambulanza, l'attacco di Tommasetti "Ennesima fotografia del fallimento della sanità campana"

"Prestare le cure ad un'anziana dopo averla fatta sostare per ben quarantott'ore in un'ambulanza dinnanzi ad uno dei presidi ospedalieri più importanti della Provincia è l'ennesima e chiara fotografia del fallimento della sanità campana", a dirlo è il professore Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Lega in Regione Campania.

La denuncia di Tommasetti

"L'episodio denunciato dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che ha visto protagonista una 85enne cardiopatica e positiva al Covid - continua Tommasetti - è particolarmente grave in quanto dimostra le gravi carenze del sistema sanitario regionale anche in un ambito, quello del contrasto alla pandemia, che De Luca ha reso un vessillo della sua fallimentare azione di governo in Campania. L'emergenza pandemica non è affatto stata utile a potenziare un servizio sanitario già in palese difficoltà nella gestione dell'ordinario: la presenza di soli due posti letto da destinarsi ai contagiati covid al "Fucito", che copre un vasto bacino d'utenza, lo dimostra ancora una volta. Del resto, la situazione emergenziale è alle spalle da tempo, e ciononostante la nostra sanità non è in grado di offrire assistenza adeguata a chi ne ha bisogno".

"Povera Sanità in Provincia di Salerno con De Luca - conclude Tommasetti-: aspettando da sette anni il nuovo Ruggi si mortifica un ospedale, la comunità sanseverinese e anche l’Università con la sua Facoltà di Medicina, vera eccellenza, dal momento che il Fucito fa parte a pieno titolo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria".