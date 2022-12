Proposta Progetto Unisa Polo Universitario Salerno città in consiglio comunale Dante Santoro: "Deve diventare realtà già nel 2023"

Il consigliere comunale Dante Santoro è soddisfatto al termine del consiglio comunale tenutosi questa mattina a Salerno. Santoro dichiara come alla fine sia emersa una generale convergenza sull'idea che non sia più rimandabile un Presidio Universitario in città come proposto da lui in maniera organica ormai da anni.

Le parole del consigliere comunale Dante Santoro

“La Proposta di Progetto Unisa-Polo Universitario Salerno Città deve diventare realtà già nel 2023, abbiamo un patrimonio comunale che può ospitare Percorsi di Laurea e Spazi di Studio, partendo dal vecchio Tribunale, ho sottoposto a tutti i partecipanti al Consiglio Comunale la necessità di accelerare su questa esigenza e nessuno ha potuto dire il contrario. Il mio primo obiettivo del 2023 sarà quello di restituire un Polo Universitario alla Città di Salerno, sarà un passo storico che voglio consegnare ai salernitani e dopo il passaggio di stamattina abbiamo avviato in maniera irreversibile questo progetto”.

Il 2023 potrebbe essere dunque l'anno della svolta per restituire alla Città di Salerno un luogo aperto al mondo Universitario.