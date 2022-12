Salerno torna a discutere del Polo universitario: vogliamo gli studenti in città Confronto in consiglio comunale dopo la cerimonia ad Avellino. De Luca: siamo al lavoro da tempo

Tra gli argomenti discussi nell'ultima seduta dell'anno di consiglio comunale a Salerno c'è stato anche quello relativo al Polo universitario da realizzare in città. Dibattito tornato prepotentemente d'attualità dopo l'intesa siglata dal rettore dell'ateneo di Fisciano, Vincenzo Loia, con il sindaco di Avellino Gianluca Festa.

Opposizione all'attacco

L'opposizione - attraverso il consigliere Dante Santoro - è tornata ieri e nei giorni scorsi sulla vicenda. Il deputato Piero De Luca ricorda però che il tema non è nuovo ed è già all'attenzione delle istituzioni locali e non solo.

Piero De Luca: percorso avviato tempo fa

"All'esito del dibattito svolto in consiglio comunale, ricordo che stiamo discutendo e lavorando da tempo sul trasferimento negli spazi dell’ex tribunale di Salerno di un'antenna dell'università, con spazi adeguati in cui svolgere convegni, lezioni, corsi di studio o programmi di formazione specialistica post lauream, completato il progressivo trasferimento delle attività giudiziarie presso la nuova cittadella - ha fatto sapere il parlamentare Dem in una nota -. È un impegno che stiamo portando avanti in modo serio e attento nell'ambito di un apposito tavolo istituzionale con le parti interessate, che ho promosso, al fine di rendere sempre più solido ed integrato il rapporto tra l'Università e la città di Salerno".

Allo stesso tempo, De Luca ha sottolineato il percorso istituzionale avviato tempo fa: "Tra Comune, Provincia di Salerno, Regione Campania, Agenzia del Demanio, Università degli Studi di Salerno e Consiglio dell'ordine degli avvocati sta proseguendo sia il confronto che i necessari passaggi procedurali e istituzionali preliminari a realizzare questo risultato che riteniamo estremamente importante per la nostra comunità. L'Università ha già palesato la propria disponibilità preziosa per consolidare ulteriormente il connubio tra ateneo e città. La discussione svolta in consiglio comunale - conclude Piero De Luca - ha ribadito la piena condivisione politica di questa iniziativa e ringrazio il sindaco e l’assessore De Maio, per aver ricordato il lavoro concreto sul tema rispetto a tentativi tardivi di appropriarsi di un impegno politico già avviato concretamente da tempo e per il quale a breve confidiamo in importanti novità".