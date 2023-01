Il sottosegretario D'Eramo a Sarno per incontrare i produttori campani L'incontro è stato promosso da Italia Ortofrutta Unione Nazionale

Italia Ortofrutta Unione Nazionale ha organizzato un incontro con le organizzazioni produttori campane a Sarno presso la OP MITA.Il sottosegretario di Stato D’Eramo, dopo aver visitato i reparti di confezionamento degli ortaggi di stagione della organizzazione MITA, alla presenza di decine di organizzazioni oroduttori campane, di centinaia di aziende agricole e vari esponenti istituzionali, ha ascoltato tutte le questioni poste sul tavolo dal presidente di Italia Ortofrutta, Gennaro Velardo.

Tante infatti le difficoltà del settore elencate:

La contrazione dei consumi di frutta e ortaggi rilevato dagli osservatori di settore, l’aumento dei costi produttivi che impattano sulla sostenibilità economica delle aziende agricole, le previsioni della UE di incidere sugli imballaggi senza proposte alternative, le minacce della riduzione dei fitofarmaci con il rischio del blocco delle produzioni italiane.Gennaro Velardo fa notare anche che intanto che le misure restrittive vengono progettate in seno alla Unione Europea, non si registrano incentivi significativi alla ricerca scientifica, all’innovazione e all’adozione di nuove tecnologie, nulla quindi che faccia presagire la costruzione di una visione di trasformazione concreta e di valore per il settore.Il quadro rappresentato da Velardo, in sintesi, ben dipinge lo stato di difficoltà di crescita – e forse di sopravvivenza - del Made in Italy per il settore ortofrutticolo, sia nel mercato interno sia nella visione di incentivo alle dinamiche di esportazione nel mondo.

L'incontro

All’incontro pubblico, erano presenti diversi esponenti della politica locale, regionale, nazionale e europea: l’onorevole Attilio Pierro, componente della commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, il senatore Gianluca Cantalamessa, l’onorevole Valentino Grant membro del Parlamento Europeo e l’onorevole Carmela Rescigno, presidente della commissione anticamorra della Regione Campania. Il sottosegretario Luigi D’Eramo ha ascoltato con interesse ogni questione elencata, invitando pubblicamente il Presidente Velardo al Ministero e dichiarando che «l’attivazione al confronto sulle problematiche che incombono sul settore ortofrutticolo è immediata e dura cinque anni, tanto quanto la legislatura consente».

La dichiarazione finale

«Siamo lieti della visita ai nostri associati da parte dell’Onorevole D’Eramo – dichiara infine il Presidente di Italia Ortofrutta Gennaro Velardo – grati dell’apertura concreta all’ascolto e all’impianto di tavoli di lavoro che partiranno fin da subito, già dalla prossima settimana».