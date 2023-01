Operatori balneari hanno perso tutto per le mareggiate, "De Luca intervenga" L'attacco del senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli D'Italia

“Ci sono operatori balneari, in particolare del Cilento, che hanno perso tutto con la mareggiata della scorsa settimana. La Regione Campania deve rapidamente dichiarare lo stato di calamità naturale per avviare le procedure che portino all’indennizzo". A dirlo è il Senatore Antonio

Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

L'attacco del senatore Iannone

Il senatore ianno ha proseguito chiarendo: "Da anni la Regione Campania non fa nulla per combattere il fenomeno dell’erosione costiera e questo favorisce il disastro ogni qualvolta si verifica un evento di portata appena superiore. Non è possibile che gli operatori balneari debbano perdere ogni anno gli investimenti che operano sui propri lidi. De Luca si assuma le proprie responsabilità e faccia il suo dovere”.