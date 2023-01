Inaugurazione dell'anno giudiziario a Salerno: le parole della senatrice Bilotti "Magistratura e avvocatura sono d'accordo nel ritenere che la riforma Cartabia sia inadatta"

Questa mattina, su invito della Presidente della Corte di Appello di Salerno, Iside Russo, la senatrice del Movimento 5 stelle Anna Bilotti, ha partecipato all'inaugurazione dell'anno giudiziario. La giornata è stata occasione per riflettere sulle vicende in materia giudiziaria alla luce delle scelte del Governo sulle politiche di giustizia.

Le parole di Anna Bilotti

“L’occasione di dibattito di quest’anno si inserisce nel preoccupante scenario generato dalle politiche sulla giustizia di questo nuovo governo e non solo. Agli abusi inesistenti sulle intercettazioni e agli interventi per indebolire il contrasto ai reati dei colletti bianchi sbandierati dal ministro Nordio – sottolinea la senatrice - si aggiunge l’allarme rispetto alle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia sul regime di procedibilità di alcuni reati. Scaricare sulle vittime la responsabilità della querela per perseguire diversi reati, anche in caso di aggravante del metodo mafioso o della finalità terroristica, vuol dire farle diventare bersaglio di ritorsioni. Sia al Senato, con un disegno di legge a prima firma Scarpinato, che alla Camera ci stiamo battendo per contrastare questa previsione. Perché garantire la sicurezza dei cittadini è l’unica vera urgenza sulla giustizia e uno dei principali baluardi della nostra azione politica.

Anche dalla cerimonia a Salerno è emersa una voce comune. Magistratura e avvocatura sono d'accordo nel ritenere la riforma Cartabia dei processi civili e penali un complesso normativo inadatto alle reali esigenze di potenziamento della giurisdizione. Come senatrice e come avvocata componente della commissione Giustizia mi impegno ad approfondire, come ho riferito alla dott.ssa Russo durante un breve colloquio, le criticità del nuovo impianto normativo e a proporne modifiche migliorative: anche su impulso delle istituzioni locali del mondo giudiziario, dai vertici di Tribunale e Corte d'Appello al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati".