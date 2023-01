Parco del Cilento, la nomina del commissario scatena la polemica politica Piero De Luca: grave atto illegittimo da parte del Governo

“I decreti n. 35 e n. 36 del 25 gennaio 2023, con i quali il ministro dell’Ambiente ha nominato i commissari straordinari dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni non soltanto sono politicamente sbagliati, ma sono anche nulli e dunque totalmente illegittimi in quanto gravemente viziati da assoluta carenza di attribuzione". Così, in una nota, il vicecapogruppo alla Camera dei deputati Piero De Luca dopo i provvedimenti del Governo.

"Non solo la nomina degli organi dei Parchi nazionali, ma anche quella dei commissari deve avvenire, infatti, d’intesa con i presidenti delle Regioni nel cui territorio il Parco ricade. Chiediamo dunque al Ministro di rivedere le proprie decisioni e provvedere a intervenire nel rispetto della normativa in materia nello stesso interesse degli Enti Parco - attacca Piero De Luca -. Gli atti che saranno eventualmente adottati dai commissari, infatti, risentiranno del vizio di nullità e questo si tradurrebbe in un grave danno per il territorio".