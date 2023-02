Scissione Polizia Provinciale di Salerno: Vietri scrive a Piantedosi La deputata FdI: Tale decisione, se confermata, porterebbe il Corpo ad essere depotenziato e diviso

La deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri ha presentato un'interrogazione parlamentare al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per sapere qual è la posizione del Viminale rispetto alla "paventata riorganizzazione decisa dal Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, finora non smentita dall'Ente" di voler procedere ad una scissione del Corpo della Polizia Provinciale di Salerno in due settori, con due strutture organizzative distinte, "senza però favorire alcun potenziamento degli agenti impiegati”.

La nota

La deputata, alla luce di quanto denunciato dagli stessi appartenenti al Corpo della Polizia Provinciale di Salerno e dopo la posizione espressa in merito dal consigliere provinciale Carmine Amato, scrive:

“Tale decisione, se confermata, porterebbe il Corpo ad essere depotenziato, smembrato e diviso, in aperto contrasto sia con la normativa di riferimento, sia, in particolare, con la politica del Ministro Piantedosi che, unitamente all’Unione Province d’Italia (UPI), sta lavorando per il potenziamento di tutte le polizie provinciali. A queste ultime, infatti, sono attribuiti numerosissimi ambiti di intervento (dalle azioni di controllo della fauna selvatica al contrasto delle frodi ambientali e del bracconaggio) e in molti di questi hanno raggiunto un elevatissimo grado di specializzazione e professionalità. Per questo - conclude Vietri - anche il Corpo della Polizia Provinciale di Salerno va rafforzato con più personale e strumenti operativi, e non certamente smembrato come sarebbe intenzionato a fare il presidente della Provincia Alfieri”.