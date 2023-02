Il Pd ed il tesseramento "gonfiato", Piero De Luca: serve massima trasparenza Il vicecapogruppo Dem alla Camera: basta parlarci addosso, affrontiamo i temi veri

"Stanno facendo tutte le verifiche del caso. Bisogna essere assolutamente rigorosi, verificare il rispetto delle regole. C'è la possibilità di un tesseramento online, per cui tutto è tracciato, tutto è verificabile. Se ci sono delle irregolarità, delle anomalie vanno sanate". Non usa giri di parole Piero De Luca: il vicecapogruppo Pd alla Camera dei deputati incontra i giornalisti a Salerno e, a proposito delle polemiche sui numeri degli iscritti in vista del congresso, sollecita "massima trasparenza in Campania così come in tutto il territorio nazionale".

Allo stesso tempo, però, il deputato salernitano ribadisce che il Pd dovrebbe andare oltre la logica del "parlarsi addosso", aprendo la discussione ai temi concreti che interessano le persone.

"Abbiamo perso troppo tempo anche in discussioni interne sulle regole, sui simboli, sui colori del partito, quando invece avremmo dovuto e dobbiamo parlare sempre più dei contenuti, dei programmi, di idee per il futuro del Paese, per le famiglie, per i lavoratori, per i giovani, per le aziende. E' la discussione che continueremo a fare in queste settimane, mettendo in campo un'energia che riscontriamo in ogni iniziativa che facciamo, perché c'è una voglia di rilancio del Partito democratico, c'è una voglia di partecipazione a questa grande comunità", conclude Piero De Luca.