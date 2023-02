Il feudo deluchiano non tradisce Bonaccini, che nei circoli Pd supera l'80% I dati del congresso premiano il governatore emiliano. De Luca: entusiasmo e partecipazione

"E' stata una grande festa della democrazia. Siamo soddisfatti sia per la partecipazione dei tanti iscritti sia per l’impegno dei volontari. Abbiamo registrato un clima di grande serenità e mobilitazione". Così il segretario provinciale Vincenzo Luciano commenta i risultati della prima fase delle primarie del Pd a Salerno e nel resto del territorio.

"Il risultato in questa prima fase del congresso certifica che la maggioranza degli iscritti del salernitano - nella città capoluogo come anche in tutta la provincia - vede in vantaggio Stefano Bonaccini. Lavoreremo, da subito, all’organizzazione dell’ultima fase delle primarie aperte del 26 febbraio - conclude il segretario - con la carica della partecipazione riscontrata in questi giorni, ma convinti che ci sia ancora molto lavoro da fare per coinvolgere ancor più elettori e simpatizzanti del Pd", il commento di Luciano.

Soddisfatto anche Piero De Luca, coordinatore per il Mezzogiorno della mozione Bonaccini: "Abbiamo riscontrato tanto entusiasmo e una straordinaria partecipazione democratica tra gli iscritti del partito, in un clima di assoluta serenità. Una giornata importante per l'intera comunità democratica in tutto il Paese. I numeri hanno confermato un forte sostegno in provincia di Salerno al candidato alla segreteria nazionale Stefano Bonaccini. La proposta messa in campo da Stefano è stata premiata da un consenso che supera l'80 % delle preferenze nella città capoluogo e negli altri circoli della provincia. Risultati in linea con il trend largamente positivo per la mozione Bonaccini registrato in tutta la Regione Campania. Partiamo da qui per continuare con il lavoro di mobilitazione in vista delle primarie nei gazebo del prossimo 26 febbraio", conclude il vicecapogruppo Dem alla Camera.