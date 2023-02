Inchiesta coop a Salerno, archiviazione per De Luca e il sindaco Napoli L'indagine della procura sui presunti appalti truccati per la manutenzione

Il gip del tribunale di Salerno ha accolto la richiesta della procura, disponendo l'archiviazione del procedimento penale a carico di Vincenzo De Luca ed Enzo Napoli. Il presidente della Regione Campania ed il sindaco escono dunque dall'inchiesta sul cosiddetto "Sistema Salerno".

Le indagini sugli appalti alle cooperative

I pm hanno acceso i riflettori sui presunti appalti truccati alle cooperative per la manutenzione del verde in cambio di voti. Procedimento nel quale è coinvolto, tra gli altri, anche il consigliere regionale Nino Savastano, oltre a tecnici e imprenditori. Al vertice del presunto "sistema" quello che per i magistrati è considerato il ras delle cooperative di Salerno, Vittorio Zoccola.

"Riconosciuta la correttezza dell'operato di De Luca"

"Si chiude nel migliore dei modi e con il riconoscimento della insussistenza delle ipotesi di reati di corruzione - il commento di Andra Castaldo, legale difensore di Vincenzo De Luca -. Una vicenda che all'epoca aveva destato scalpore e notevole risonanza mediatica, dal momento che si erano ventilati illeciti condizionamenti sulle votazioni politiche. Nonostante le numerose attività di indagine e le intercettazioni telefoniche, non è emerso alcun riscontro alle ipotesi di accusa, a dimostrazione della correttezza dell'operato politico e istituzionale del governatore della Regione Campania. Esprimo viva soddisfazione per il risultato, al contempo riconoscendo la correttezza e serenità dell'operato dell'ufficio di Procura nel doveroso approfondimento investigativo", le parole di Castaldo.

Il sindaco: decisione che non mi sorprende, mai avuto dubbi

Anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, a margine di un evento al Comune ha commentato la richiesta di archiviazione che gli è stata comunicata dal suo avvocato. "Una decisione che non mi sorprende, quasi una non-notizia - ha commentato la fascia tricolore -, perché non ho mai avuto dubbi sulla correttezza dell'operato amministrativo. Rinnovo, come ho sempre fatto, la mia piena fiducia nell'operato dei magistrati".