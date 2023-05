Giuseppe Lanzara rieletto sindaco di Pontecagnano al primo turno Le sue parole: "Sono pronto a ripartire, con immutata dedizione verso questa bellissima città"

E' esplosa la festa, a Pontecagnano Faiano, dopo la riconferma del sindaco uscente Giuseppe Lanzara. Nessun ballottaggio per il Comune: il primo cittadino uscente si impone in tutte le sezioni superando il 50% delle preferenze.

Con il 43,17% delle schede scrutinate il candidato del centrosinistra si attesta al 56,82% delle preferenze, mentre Giuseppe Bisogno è al 41,10%.

"Una vittoria che premia il lavoro di 5 anni, fatto di umiltà e senza eccessi. - ha detto ai microfoni di Ottochannel il rieletto sindaco Lanzara - Abbiamo ripreso una situazione drammatica portando dignità in una città che voleva cambiamenti. C’è la voglia di andare avanti e di continuare con una proposta politica seria e affidabile, fatta dai cittadini. le priorità sono lavorare sodo, recuperare tutti i finanziamenti e completare tutti gli interventi messi in campo. continuare ad essere una squadra".

"É stata la corsa più entusiasmante della mia vita. Ho macinato chilometri che però mi sono sembrati centimetri. Hanno cercato di mettermi lo sgambetto, ma ho fatto leva sulle braccia di centinaia di persone che mi hanno sorretto ed invitato ad andare ancora più veloce. Oggi non posso che dirvi grazie, perchè avete riconosciuto che ho lavorato bene, ed esclusivamente per voi. Da questo momento sono di nuovo il vostro Sindaco e continuerò ad impegnarmi su quei fronti in cui mi sono già ampiamente adoperato: lo sviluppo, la salute, l'ambiente, la cultura, le famiglie, gli ultimi. Grazie di cuore: il tempo di recuperare un po' di fiato, di nominare la mia Giunta e sono pronto a ripartire, con immutata dedizione verso questa bellissima città", le parole del sindaco.