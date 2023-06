"Fonderie Pisano, non serve un altro studio sulla salute: si perde solo tempo" Dura presa di posizione del Meetup di SalernO. basta l'indagine Spes, via l'impianto da Fratte

"Ancora una volta il tavolo tecnico istituito dal comune di Salerno sulle Fonderie Pisano dimostra la sua inutilità. I cittadini salernitani sono ormai stanchi di ascoltare le promesse, le dichiarazioni e gli inutili proclami del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e dei vari politici di turno. In ogni campagna elettorale, passata, presente e futura, il tema "fonderie" è sempre un evergreen, sventolato ai quattro venti per racimolare qualche voto in più, per poi, come nel gioco dell’oca, tornare al punto di partenza alla prima occasione utile". Così, in una nota, gli esponenti del Meetup di Salerno.

"Crediamo sia necessario rinfrescare la memoria alla classe politica salernitana, che ancora prospetta un non fattibile processo di delocalizzazione, se non addirittura l'avvio di un nuovo studio, che già nel 2016, anno dei sequestri prolungati dell’attività della fonderia, fu lanciata l’idea dello studio epidemiologico e fu partorito lo studio Spes dopo quasi 5 anni. Ora si propone un altro studio, ex novo, con la certezza granitica di temporeggiare e perdere solo ulteriore tempo", l'atto d'accusa dei pentastellati.

"La linea politica del nostro gruppo di cittadinanza attiva, al pari dei comitati, delle associazioni territoriali e del Movimento 5 Stelle (a livello nazionale, regionale e locale) è sempre orientata allo stop immediato delle Fonderie Pisano, adesso, come in passato. Oltre questo riteniamo non ci sia null'altro da aggiungere".