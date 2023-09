A Paestum l'evento nazionale di Forza Italia del 29-30 Settembre e 1 Ottobre "Il presidente continua a darci forti ambizioni, guardiamo al futuro con sicurezza"

"Una Grande Storia un Futuro di Libertà!" è lo slogan per omaggiare la tre giorni dedicata al Partito di Berlusconi.

L'iniziativa è organizzata da "Forza Italia" e il coordinamento Irpino dei giovani Berlusconiani si sta preparando all'evento di Paestum del 29-30 Settembre 1 Ottobre 2023.

"Il Presidente, continua a darci forti ambizioni, questo evento è la prova che forza Italia guarda al futuro con grande sicurezza e senso di responsabilità" dichiara la Coordinatrice dei Giovani Michela Colucci

"Abbiamo il dovere di continuare a credere in tutto quello che Berlusconi ci ha insegnato facendone del suo ricordo la nostra Forza" - continua la Colucci.

Sono tante le richieste di partecipazione al Berlusconi Day.

"Continueremo a scrivere la storia grazie ai giovani che come me hanno la voglia di affrontare le sfide del futuro e di mettersi in gioco per difendere gli ideali liberali, garantisti ed europeisti" - conclude la Coordinatrice dei Giovani Irpini.