Elezioni provinciali, Clemente prende le distanze dall'audio incriminato Il consigliere comunale di Battipaglia replica a Iannone: "Tutelerò la mia immagine"

Dopo le accuse lanciate dal senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone sul presunto audio relativo alle elezioni provinciali di Salerno, arriva la replica del consigliere comunale di Battipaglia, Vincenzo Clemente. "Da fonti giornalistiche apprendo la diffusione di un audio a me riferibile con il quale avrei chiesto ad ignoto interlocutore il voto per le prossime elezioni del Consiglio provinciale, con l’espressa raccomandazione di fotografare la scheda elettorale a fini di prova", si legge in una nota diffusa da Clemente. "La condotta che mi si addebita ha “svegliato” il senatore Antonio Iannone, il quale ha preannunciato un’interrogazione al Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Nel prendere le distanze da un simile comportamento che considero assolutamente censurabile, effettuerò ogni necessaria verifica al fine di riscontrare la genuinità del documento e la riferibilità alla mia persona, nonché il contenuto, il senso ed il tono della frase a me addebitata. In tal senso ho già dato mandato ai miei legali per gli accertamenti del caso, all’esito dei quali mi riservo di proporre querela per tutelare la mia immagine e la mia dignità di onesto cittadino, dedito (io di sicuro posso affermarlo con serenità) in maniera assolutamente disinteressata ad un impegno politico al servizio della comunità", conclude Vincenzo Clemente.