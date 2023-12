Il Ministro della Cultura Sangiuliano in visita all’Abbazia di Cava FdI: "Ulteriore dimostrazione dell’impegno del governo per la salvaguardia del patrimonio artistico"

Sabato 9 dicembre il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sarà a Cava de’ Tirreni per una visita istituzionale all’Abbazia Benedettina della Santissima Trinità. Ad accompagnare il Ministro Sangiuliano ci sarà il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli.

"Ringraziamo già da ora Gennaro Sangiuliano per l'attenzione che sta riservando al patrimonio storico, architettonico e culturale di uno dei centri religiosi e culturali più importanti dell'Italia Meridionale – asseriscono il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Luigi Napoli, e il capogruppo in Consiglio comunale, Italo Cirielli - Grazie all’interessamento dell’Onorevole Imma Vietri e all’immediato intervento del Ministro Sangiuliano, il segretariato regionale per la Campania del ministero della Cultura ha provveduto a nominare il nuovo Rup (Responsabile Unico del Progetto) che si occuperà della prosecuzione dei lavori di restauro e consolidamento della Badia, mettendo fine ai gravi ritardi accumulati negli anni dai governi Pd”.

"Ci teniamo a ricordare come l’attenzione del nostro partito alla Abbazia Benedettina della Santissima Trinità abbia radici lontane nel tempo. Già nel 2009, in occasione delle celebrazioni del millennio, il Vice Ministro agli Affari Esteri, Edmondo Cirielli, allora presidente della Provincia di Salerno e presidente della Commissione difesa, fu promotore e primo firmatario della legge 92/2009 per favorire interventi di recupero degli edifici esistenti di interesse storico-architettonico e diede l’avvio ai lavori di manutenzione straordinaria dei locali dell’ex Seminario diocesano dell’Abbazia della SS. Trinità", si legge nella nota di FdI.

“La visita del Ministro Sangiuliano – concludono Napoli e Cirielli – è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno del governo Meloni per gli interventi necessari a salvaguardare il nostro patrimonio artistico. L’incontro sarà anche l’occasione per parlare con il Padre Abate, Dom Michele Petruzzelli, di un percorso di co-progettazione, che punta alla riqualificazione del sito monumentale dell’Abbazia Benedettina. La struttura è un gioiello per la comunità cavese ma, in generale, per l’Italia e merita una seria programmazione per dare la possibilità a tutti i cittadini del mondo di poter usufruire dei tanti tesori che può offrire”.