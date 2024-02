Battipaglia, Costabile Spinelli è il nuovo commissario cittadino di Forza Italia A Pellezzano nominato Carrella: "Lavorerò per agevolare la crescita dei giovani"

Continua l'opera di riorganizzazione di Forza Italia in provincia di Salerno. Il coordinatore provinciale Roberto Celano ha provveduto alla nomina di Costabile Spinelli a commissario cittadino di Forza Italia a Battipaglia.

“E’ doveroso precisare che l’indicazione di Costabile Spinelli quale commissario cittadino di Battipaglia risponde alla necessità di dare nuovo impulso al complessivo radicamento che il partito ha inteso avviare con il nuovo modello organizzativo e che il lavoro finora svolto da quanti hanno attivamente contribuito alla crescita di Forza Italia sarà il punto di partenza per poter strutturare rapidamente un gruppo dirigente ed un progetto politico che risponda alle aspettative della città di Battipaglia. Ringrazio fin d’ora l’amico Spinelli per la disponibilità e l’impegno che profonderà per la crescita del partito in una delle più grandi ed importanti città della provincia”.

Nella giornata di ieri il partito forzista aveva provveduto a nominare i commissari a Baronissi, Pellezzano e Roccadaspide. "All’atto della mia nomina a commissario cittadino di Forza Italia - le parole di Luigi Carrella che guiderà il partito a Pellezzano - mi corre l'obbligo di ringraziare innanzitutto i vertici provinciali e regionali del partito per la fiducia accordatami. A loro assicuro il mio impegno e la mia dedizione, mettendo a disposizione la pluriennale esperienza maturata al servizio del partito che mi onoro di appartenere. Non avendo ambizione alcuna, né l'intenzione di proporre la mia persona per qualsiasi futura candidatura, mi adopererò da subito per formare una squadra di giovani validi ed appassionati della politica e della cosa pubblica, nelle cui mani affidare in futuro molto prossimo le chiavi del partito cittadino".