Banditi armati di mitra tentano l'assalto al portavalori pieno di soldi In azione un commando di quattro persone: le guardie giurate sono riuscite a sventare la rapina

Sono scesi da una Jeep Renegade, armi in pugno e col volto coperto dal passamontagna, provando a portare via il borsone pieno di soldi appena prelevato dall'ufficio postale.

Scene da far west questa mattina in pieno centro a Sala Consilina. In azione un commando di almeno quattro malviventi, che sono entrati in azione in via Maccacapo, dove si trova l'ufficio postale.

La prontezza della guardia giurata però ha rovinato i piani dei banditi: l'uomo, infatti, è riuscito a chiudersi all'interno del portavalori. Nel frattempo uno degli assalitori è entrato all'interno dell'ufficio con un mitra in mano, ma non ha portato via nulla.

I malviventi si sono poi dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Per lo spavento uno degli impiegati dell'ufficio postale si è sentito male ed è stato accompagnato all'ospedale di Polla. Sull'episodio indagano ui carabinieri della compagnia salese.