Futuro Salernitana, due fondi esteri studiano i conti del club Iervolino potrebbe restare in posizione più defilata, Milan sarebbe il suo rappresentante

La Brera Holdings non è l'unico fondo che sta studiando i conti della Salernitana. Anche un altro soggetto estero, infatti, ha avuto accesso alla due diligence, fase in cui i potenziali investitori hanno la possibilità di analizzare concretamente la situazione contabile di una società, per poi decidere il da farsi. Segnali che confermano come Danilo Iervolino sia sempre più convinto di fare un passo indietro nel mondo del calcio. Ma l'epilogo potrebbe non essere così imminente. Come accaduto già ai tempi del trust, la cessione di una società di calcio richiede tempi lunghi e che potrebbero essere non compatibili con la programmazione sportiva.

È anche per questo che la Salernitana sta lavorando su più binari, al fine di non arrivare impreparata alla prossima stagione. Sottotraccia proseguono i discorsi per l'individuazione di direttore generale e allenatore che dovranno guidare il percorso di rinascita del cavalluccio marino. Lavoro che, in ogni caso, potrebbe tornare utile anche in caso di cessione del club. L'imprenditore di Palma Campania, infatti, potrebbe anche decidere d'investire in prima persona nel fondo che rileverebbe la Salernitana, in modo da conservare potere gestionale, seppur da posizione più defilata. In tal caso sarebbe molto probabile una riconferma dell'attuale dirigenza, a cominciare dalla figura di Maurizio Milan che rappresenterebbe una garanzia per la proprietà, oltre che una sorta di collante tra passato e futuro. Un'ipotesi, quest'ultima, che al momento appare molto concreta. La Salernitana si è data di tempo fino a fine mese, poi attende una risposta dai soggetti esteri che hanno avuto accesso alla due diligence e che, dopo aver studiato i conti del club, dovranno decidere se formalizzare o meno un'offerta vincolante di acquisto della Salernitana.