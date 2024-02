Criminalità nel Cilento, Villani: "Appello a Piantedosi per contrastare furti" “Occorre un intervento delle istituzioni e un presidio territoriale per garantire sicurezza"

“Non possiamo rimanere indifferenti di fronte alla precaria situazione di sicurezza che sta emergendo nella nostra comunità cilentana. Ho sottoscritto la richiesta del Presidente della Commissione Aree Interne, Michele Cammarano, e del Senatore Francesco Castiello per il Ministero dell'Interno Matteo Piantedosi, affinché venga attivato un immediato Piano di sicurezza per contrastare la dilagante criminalità nel Cilento. Tale richiesta è solo il primo passo di una serie di iniziative che il Movimento 5 Stelle intende promuovere nei prossimi giorni. Le istituzioni devono intervenire con tempestività e determinazione per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire la diffusione di un clima di paura e incertezza", afferma Villani.

"È fondamentale aumentare il presidio territoriale, considerando anche la carenza di strutture come tribunali e commissariati nelle nostre aree. Le forze dell'ordine devono essere dotate dei mezzi necessari per contrastare efficacemente la criminalità e ristabilire la fiducia della comunità nel sistema di sicurezza." Il Movimento 5 Stelle si impegna a monitorare attentamente la situazione e a promuovere ogni azione necessaria per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini cilentani. È un vulnus che la politica deve colmare con la massima urgenza”. A dirlo è la Coordinatrice del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani.