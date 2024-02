Ospedale di Polla, Iannone: "Matera dimentica di ringraziare governo" "Una politica fatta di piccolo cabotaggio in assoluta assenza di onestà intellettuale"

“Dei 5 milioni destinati all’ospedale di Polla ben 3.7 sono stanziati dal Governo e solo 1,3 dalla Regione. Il consigliere Matera dimentica di ringraziare il Presidente Meloni e il Ministro Schillaci che hanno finanziato un accordo di programma di quasi 1 miliardo di euro per la sanità campana. I lavori di adeguamento antisismico e per le sale operatorie di Polla rientrano proprio in questo accordo rappresentando uno dei tredici interventi. La solita storia. Quando c’è da accampare meriti tutti pronti ad auto esaltarsi e ad inneggiare a De Luca salvo poi protestare con la scusa dell’autonomia differenziata contro il Governo Meloni. Una politica ridicola fatta di piccolo cabotaggio in assoluta assenza di onestà intellettuale”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, Parlamentare del collegio salernitano.