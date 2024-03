Sanità, Iannone: "De Luca ha detto bugie con manifesti a spese dei cittadini" L'affondo del deputato salernitano di Fratelli d'Italia

“In tutta la regione Campania sono in uscita i manifesti di Fratelli d’Italia che rispondono alle falsità di De Luca. Una campagna di comunicazione con la quale rispondiamo punto per punto e con verità alle bugie. Altra differenza, non trascurabile, è che la nostra campagna non usa soldi dei cittadini come ha fatto De Luca utilizzando risorse della Regione Campania. De Luca non ha capito che non ci spaventa la sua mistificazione; è inutile che vuole fare il santo e il martire perché dopo 9 anni di suo governo regionale la Campania è ultima in tutto. Sono i fatti che lo condannano senza appello e i cittadini che ha ingannato con il covid non rimarranno vittime di un nuovo inganno. Peraltro è inutile che si affanna perché è al capolinea, in liquidazione politica ed istituzionale. Più che fuochi d’artificio ormai fa fuochi fatui”. Lo dichiara il senatore salernitano Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.