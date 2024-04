Bilancio di previsione, Bicchielli: "Ennesimo errore di questa amministrazione" "L’assessore al Bilancio dovrebbe provare a rassicurare i cittadini"

«C’è grande preoccupazione sui conti del Comune di Salerno, una preoccupazione che chiaramente coinvolge anche me perché Salerno merita onestà, i cittadini meritano di conoscere la reale situazione economica dell’ente». Così il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, l’onorevole Pino Bicchielli, che interviene in merito al Bilancio di Previsione approvato in consiglio comunale lo scorso 28 febbraio. «L’assessore al Bilancio dovrebbe provare a rassicurare i cittadini, raccontando la reale situazione dell’ente perché è inammissibile che il Comune non abbia ancora la possibilità di rispettare gli impegni assunti con il Mef con il Patto Salva Comuni – ha dichiarato l’onorevole Bicchielli – L’assessore già in consiglio comunale ha dimostrato di non essere in grado di chiarire in maniera limpida, precisa e puntuale la situazione attuale». Il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati ha già presentato due interrogazioni parlamentari e annuncia un ulteriore intervento «per portare all’attenzione del governo nazionale il fallimento di quest’amministrazione comunale che non ha saputo far altro che aumentare le tasse e gravare ulteriormente sulle famiglie salernitane. Se in queste ore si sta pensando di convocare un consiglio comunale in via d’urgenza siamo di fronte all’ennesimo atto sbagliato messo in campo, è il momento di assumersi le proprie responsabilità e ammettere gli errori commessi fino ad ora».