Teatro Verdi monumento nazionale, Bicchielli: "E' un giorno importante" Il deputato salernitano: "Si dia al teatro l’occasione che merita"

Il teatro municipale di Salerno "Giuseppe Verdi" diventa Monumento nazionale. La Camera dei Deputati questa mattina ha approvato la proposta di Legge che coinvolge diversi teatri italiani. “È una giornata importante per la città di Salerno e la sua provincia, il teatro Verdi diventa ufficialmente monumento nazionale, una grande occasione per il territorio e per lo stesso Verdi, simbolo di una cultura che spesso fa fatica ad imporsi sui territori, che vive ora una nuova fase, una occasione di rilancio per la nostra Salerno”, ha dichiarato il vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati Pino Bicchielli. “L’auspicio è che l’amministrazione comunale possa ora fare tesoro di questa occasione importante nell’ottica di un rilancio complessivo per i più importanti teatri italiani e possa dare al Verdi l’occasione che merita, senza togliere fondi destinati alla cultura per pagare iniziative quali il Capodanno in piazza”, ha aggiunto il deputato salernitano.