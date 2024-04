Fi, Ferrante, Campagna adesioni continua, cresce onda azzurra "Prosegue la mobilitazione nelle piazze"



“Forza Italia prosegue la mobilitazione nelle piazze in vista dei prossimi appuntamenti tra elezioni amministrative, europee ed i congressi comunali di fine anno. La campagna adesioni 2024, dopo il grande riscontro dello scorso weekend, continua anche sabato e domenica: saremo presenti con i nostri gazebo in 500 piazze, da Nord a Sud, con l’obiettivo di aprire le porte a tutti quei cittadini che, sempre più numerosi, si riconoscono nei nostri valori e nel nostro programma. Cresce l’onda azzurra, cresce la forza del nostro movimento e la vis attrattiva dell’area moderata, popolare e centrista”. Lo scrive il deputato Tullio Ferrante, Responsabile nazionale Adesioni di Forza Italia.

“Ai nostri gazebo - aggiunge - ci saranno eletti, dirigenti ed attivisti che si confronteranno con chi vuole sostenere il nostro progetto politico. Io sarò a Battipaglia, Eboli, Campagna e Castel San Giorgio, nel salernitano, per incontrare i cittadini e illustrare i risultati ottenuti grazie al nostro modello di buongoverno del Paese. Con questi due weekend di adesioni, Forza Italia dimostra tutta la propria vitalità e la capacità di radicarsi sempre più sul territorio, raccogliendo un crescendo di partecipazione ed entusiasmo. L’obiettivo del 10% alle europee, indicato dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani, grazie a questa mobilitazione diventa ancora più a portata di mano. Siamo la forza tranquilla della concretezza e del buonsenso, capace di attrarre consensi e di aggregare tutti i liberali ed i riformisti che - conclude Ferrante - vogliono un centro più forte nella coalizione di Governo e un’Italia più forte in Europa“.