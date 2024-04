Elezioni Baronissi, Picarone scende in campo: sfiderà Petta e Siniscalco Ufficiale la spaccatura nel centrosinistra: due candidati del Pd in corsa per la fascia tricolore

Sale a tre il numero dei candidati sindaco in corsa per le prossime elezioni Amministrative nel comune di Baronissi. Dopo Tony Siniscalco e Anna Petta, anche l'assessore uscente Marco Picarone ha ufficializzato la sua discesa in campo. Nipote d'arte (lo zio è il consigliere regionale Franco Picarone), è stato il recordman di preferenze delle scorse Amministrative. Nelle scorse settimane una parte del Pd locale lo aveva "incoronato" ma, poi, la segreteria provinciale ha bocciato la scelta, virando poi su Petta. I dem, dunque, avranno in campo due iscritti, entrambi appartenenti alla giunta Valiante.

Picarone ha ufficializzato la sua candidatura con una nota: "Per Baronissi. Noi ci siamo, ci siamo sempre stati. Ci saremo anche stavolta. È per i tantissimi cittadini che ci hanno premiato con tanto affetto, consenso e con una sincera fiducia che non intendiamo tradire. È per chi, come noi, ha condiviso l’impegno politico di partito, ispirandosi a valori non negoziabili di lealtà, rispetto e coerenza, credendo nella politica nel senso più alto. È per l’incessante impegno tra i concittadini di Baronissi che, negli ultimi 10 anni, non ha mai

smesso di ispirare la nostra azione amministrativa.È per non arrendersi a chi, sul territorio, ha vanamente manovrato, per escludere dalla vita politico-

amministrativa di Baronissi un gruppo di valore, perseguendo un odioso e scellerato patto che ha impedito ogni possibilità di composizione.

È per chiarire che questo gruppo resta legato a un contesto politico che gli appartiene. Noi ci siamo! Pronti a combattere una battaglia di contenuti, con compostezza e lealtà, con il rigore e la determinazione che si deve alla verità. Pronti a mettere al servizio della comunità un programma ambizioso, sostenibile e collegato alla filiera istituzionale. Noi ci siamo!

Consapevoli che non si conteranno le infinite verità sbandierate. Non saranno i microfoni dei comizi, gli slogan dalla vita breve, i proclami dei social media a rivelarne la credibilità. La verità, la vostra verità, ricercatela negli occhi di chi, da ogni lato e da ogni schieramento, chiederà il vostro sostegno; perché gli occhi difficilmente mentono. Cercate in fondo a quegli sguardi, ai nostri e quelli dei nostri avversari, quale obiettivo li condurrà da voi: se l’integra determinazione a rendere un servizio alla propria comunità o il tepore di una comoda poltrona intitolata al dominio.

Noi ci siamo. Non ci arrenderemo alla via unica di un “mostro elettorale” fine a se stesso e alla gestione del potere. Sappiamo, da cittadini prima che da amministratori, che Baronissi merita di più, molto di più. Noi, tutti insieme, siamo di più, saremo di più!"