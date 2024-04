Europee, Piero De Luca: col Pd in campo una squadra competitiva Il deputato: Annunziata, Decaro e Picierno per il mix di società civile e classe dirigente

"Stiamo mettendo in campo la squadra più competitiva, più forte, con un mix di società civile, ma anche di classe dirigente fatta di amministratori locali come Antonio Decaro e rappresentanze istituzionali come Pina Picierno che è vicepresidente del Parlamento Europeo e la capolista Lucia Annunciata, figura di grande qualità e spessore". Così il deputato Pd Piero De Luca, a margine di una iniziativa a Salerno.

Rispondendo ai giornalisti, l'esponente politico salernitano ha sottolineato l'impegno suo e del partito anche su altri fronti: "Ieri sono stato in Basilicata, in una serie di iniziative, insieme ad Antonio Decaro, con il candidato alla presidenza della Regione, Piero Marrese. La battaglia delle Europee si lega alla battaglia per la difesa del Paese, la difesa del Sud perché tanti fondi destinati al Mezzogiorno sono fondi europei e le risorse del Pnrr sono risorse europee. Questo governo, purtroppo, sta rallentando la spesa e l'attuazione di progetti di investimento che con risorse europee dovrebbe cambiare fortemente il volto del nostro territorio. Questo, purtroppo, è diventato, per il colpa del governo, il piano dei ritardi e dei rinvii. Così si sta negando il futuro al Sud, si sta negando il futuro ai giovani", ha concluso De Luca.