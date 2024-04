Tassa d'imbarco, Piero De Luca al Comune di Salerno: "Rivedere l'imposta" Il deputato Pd chiede di rivedere le modalità di applicazione del balzello

"È necessario rimodulare la tassa d’imbarco per gli utenti del servizio di trasporto marittimo intercostiero da Salerno. Auspico che il Comune di Salerno sostenga questo intervento in confronto con il Ministero dell'economia, per tenere conto di una serie di esigenze emerse dopo l’applicazione del tributo". Lo chiede, dalle colonne del Mattino, il deputato Pd Piero De Luca. "L'obiettivo è rafforzare il trasporto marittimo, che costituisce una risorsa importante tanto dal punto di vista dell’attrazione turistica e dei servizi, quanto dal punto di vista ambientale e della sicurezza".

Per De Luca "si valuti, per i turisti, una rimodulazione dell’importo della tassa che non dovrà essere applicata a prescindere dalla destinazione finale ma in misura proporzionale alla tratta compiuta a bordo dei mezzi del trasporto marittimo intercostiero. Per pendolari e residenti, invece, come avviene in altre analoghe realtà italiane, si consideri l’esonero totale dal pagamento, anche in considerazione del numero esiguo di tali categorie di viaggiatori i cui transiti ammontano a poche migliaia rispetto al mezzo milione di passeggeri trasportati complessivamente", l'invito dell'esponente Dem.