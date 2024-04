Coscioni sospeso da Agenas, Bicchielli (NM): "Accolta nostra richiesta" "Accuse gravi"

"Esattamente come avevamo richiesto all’indomani delle gravi accuse formulate dalla Procura della Repubblica di Salerno, l’Agenas ha sospeso Enrico Coscioni, segno evidente della gravità della situazione”. Così il vicepresidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, l’onorevole Pino Bicchielli, commentando la decisione dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. “Accuse troppo gravi per permettere al fedelissimo di De Luca di restare a capo di un ente così importante, il nostro plauso al ministro Schillaci e al premier Giorgia Meloni per aver firmato il provvedimento - ha aggiunto l’onorevole Bicchielli - Attendiamo il Riesame, certi di aver intrapreso ancora una volta la strada del buon governo, a tutela della sanità pubblica e del diritto alla salute di ciascun cittadino. Sul fronte sanità non abbasseremo mai la guardia anche attraverso l’importante lavoro che il Dipartimento regionale sanità sta portando avanti con la convocazione di tavoli tecnici”.