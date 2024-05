Aeroporto Salerno, Salvini: "Un milione di passeggeri, no scontri con Napoli" "Devono crescere entrambe le strutture, tornerò in estate con il nuovo scalo"

"Un milione di passeggeri grazie al nuovo aeroporto di Salerno". È la sfida che ha lanciato dalla città d'Arechi il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini che, a margine di un'iniziativa elettorale della Lega, ha parlato anche delle prospettive racchiuse nell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi. “Oltre all'aeroporto c’è anche il collegamento metropolitano. Stamattina ero a Napoli, con altri dieci milioni di passeggeri al porto e stiamo investendo milioni di euro anche lì. Io so che c’è questa sana e onesta competizione tra Salerno e Napoli. Io adoro i campanili, ma penso che possano e debbano crescere, visti i numeri di lavoro e di turismo che si aspetta tutta la Campania. Possono e devono crescere tanto Salerno, quanto Napoli. C’è spazio per tutti. Da ministro delle Infrastrutture, non avrò campani di serie A o campani di serie B. Conto di tornare in estate - ha concluso Salvini con un aeroporto che porterà, in questa splendida terra, ricchezza perché i turisti sono ricchezza”.