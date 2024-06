Amministrative, nel Salernitano 47 comuni alle urne per eleggere i sindaci Soltanto quattro comuni superano i 15mila abitanti

Sono 47 i comuni della provincia di Salerno che, oggi e domani, torneranno al voto per il rinnovo del Consiglio comunale. Di questi soltanto quattro (Sarno, Nocera Superiore, Capaccio Paestum e Baronissi) superano i 15mila abitanti e, quindi, potrebbero avere come prologo un possibile secondo turno (domenica 23 e lunedì 24 giugno) se nessuno degli aspiranti sindaco dovesse superare la soglia del 50%+1. Sfide che, chiaramente, saranno “campi principali” anche per i partiti che, in concomitanza delle elezioni Europee, avranno modo di misurare il termometro politico sui territori. Nella provincia-feudo di Vincenzo De Luca, il centrosinistra va a caccia di conferme, anche per provare ad arginare l'avanzata della destra.

A Sarno la partita sarà tra Francesco Squillante, Giovanni Cocca e Vincenzo Sirica. Corsa a quattro a Nocera Superiore dove si contenderanno la fascia tricolore Enrico Bisogno, Gennaro D’Acunzi, Rosario Danisi e Gaetano Montalbano. Importante anche la sfida di Capaccio Paestum che vede in corsa per la riconferma Franco Alfieri, fedelissimo di Vincenzo De Luca che sfida Emanuele Sica e Carmine Caramante, mentre a Baronissi, dove la novità sarà rappresentata dalla presenza di Italia Sovrana, sarà corsa a quattro tra Anna Petta, Marco Picarone, Tony Siniscalco e Alberta Casaburi.

Al voto anche tanti comuni più piccoli come Ascea, Atrani, Auletta, Bellizzi, Bellosguardo, Caggiano, Campora, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castelnuovo Cilento, Castelnuovo di Conza, Castiglione del Genovesi, Cuccaro Vetere, Felitto, Furore, Futani, Gioi, Laureana Cilento, Minori, Montano Antilia, Montecorvino Pugliano, Morigerati, Oliveto Citra, Omignano, Ottati, Ricigliano, Rofrano, Sala Consilina, Salento, Salvitelle, San Cipriano Picentino, San Mauro Cilento, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tramonti, Valle dell'Angelo e Vietri sul Mare.