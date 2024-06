Bruxelles: ecco i salernitani eletti e chi non ce l'ha fatta Erano 11 quelli in corsa

Grande soddisfazione per Alberico Gambino, ex sindaco di Pagani sostenuto dal vice ministro Edmondo Cirielli, il più votato in Fratelli d'Italia dopo Giorgia Meloni, è stato eletto al Parlamento Europeo.

Eletta parlamentare anche Lucia Annunziata del Pd, niente da fare per Enzo Maraio con la lista Stati Uniti d'Europa.