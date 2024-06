Enzo Luciano: "Vince il Partito democratico, vincono i salernitani" Il segretario provinciale Dem: premiato il buongoverno, è un messaggio alla Meloni

"Il Partito democratico si conferma il partito guida della provincia di Salerno. Accogliamo con grande soddisfazione l’esito della tornata elettorale per il rinnovo del Parlamento Europeo e di alcune amministrazioni comunali. I salernitani hanno scelto, ancora una volta, il Partito democratico: i suoi valori, i suoi candidati, la sua capacità di esser profondamente radicato nei territori al fianco della gente.

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno votato e rinnoviamo il nostro impegno ad onorare la loro fiducia con il massimo impegno per le nostre comunità". Comincia così la nota a firma di Enzo Luciano, segretario provinciale Dem.

"Con il voto al Partito democratico ha vinto il buon governo delle nostre comunità ma anche l’alternativa al Governo Meloni che con le sue decisioni sta danneggiando profondamente l’Italia ed il Sud. Il dato elettorale è palese: il Governo Meloni non ha la maggioranza dei consensi in Italia. Gli elettori hanno inviato un avviso di sfratto al Governo delle destre, assegnando al Partito democratico l’onore e l’onere di porsi come guida dell’alternativa già presente nel Paese che andrà adesso costruita in un percorso politico programmatico e di alleanze che ci riporti alla guida dell’Italia - il commento del segretario salernitano -. Siamo già impegnati per questo progetto che parte dalla tutela di diritti che riteniamo non negoziabili che la Destra vuole negare: sanità pubblica, formazione, lavoro, ambiente, cultura".

Lo sguardo si sposta poi sul territorio salernitano: "Va rilevato che il successo del Partito democratico è uniforme in tutte le zone del nostro vasto territorio, tanto nei centri più grandi quanto nei piccoli borghi. Abbiamo saputo proporre programmi e costruire candidature di alto profilo perché siamo abituati e stare con la gente e tra la gente. Siamo stati premiati dagli elettori e abbiamo rafforzato una filiera istituzionale che da città e paesi passa per la Provincia ed arriva alla Regione Campania guidata dal presidente De Luca in prima linea con tanti sindaci nella battaglia contro il perverso progetto di autonomia differenziata. Questa filiera istituzionale è una risorsa preziosa per valorizzare le peculiarità dei singoli territori in un insieme armonico al servizio delle imprese, delle famiglie, dei giovani - prosegue Luciano -. Auguro buon lavoro a tutti gli eletti e ringraziare chi ha partecipato alla competizione elettorale, candidandosi con generosa disponibilità ed enorme passione. Ringrazio i militanti ed i sostenitori che con entusiasmo hanno contributo alla nostra vittoria. Questa partecipazione è un patrimonio prezioso che non sarà disperso e sarà fondamentale per costruire un futuro migliore".