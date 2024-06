De Luca attacca il governo:se va avanti l’autonomia differenziata il Sud è morto Da Salerno il governatore accusa: "I cittadini hanno detto di no alla Meloni"

“I cittadini al Sud hanno compreso i pericoli dell’autonomia differenziata e hanno detto di no all’autonomia differenziata e al governo Meloni che in tutto il Sud è in minoranza. Mi permetto di rivendicare questo risultato come un risultato dovuto essenzialmente alla battaglia politica fatta dalla Campania e da De luca contro l’autonomia differenziata. Fino al 16 febbraio, quando abbiamo fatto la manifestazione a Roma contro l’autonomia differenziata e per lo sblocco dei fondi di coesione, questo problema era molto lontano dalla sensibilità dei cittadini. Da al ora è diventata una consapevolezza generale ma dobbiamo ancora combattere perché se va avanti l’autonomia differenziata il Sud è morto”. A dirlo è il presiente della Regione Campania Vincenzo De Luca, da Salerno, a margine di un incontro.