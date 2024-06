Autonomia differenziata, Piero De Luca: "No alla riforma che spacca l'Italia" Il deputato Dem in piazza a Roma: sarà impossibile vivere al Sud

"In migliaia a Piazza Santi Apostoli, per opporci all'Autonomia differenziata della destra. Diciamo no con forza ad una riforma secessionista, che spacca il Paese, creando per legge cittadini di serie A e di serie B". Così il deputato democratico Piero De Luca, che ieri ha presenziato alla manifestazione unitaria del centrosinistra a Roma.

"Diciamo no ad una riforma incostituzionale che distrugge l'unità e la coesione nazionale. Diciamo no ad una riforma devastante che renderà impossibile vivere al Sud nei prossimi anni. Continuiamo a lottare insieme, per l'Italia unita", il monito dell'esponente politico salernitano.