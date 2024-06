La Lega ringrazia Salvini: "Grazie per l'apertura dell'aeroporto di Salerno" Gli esponenti del Carroccio rivendicano la svolta per il Costa d'Amalfi

"Quello di Salerno è uno scalo strategico per la Campania e per tutto il Mezzogiorno, un vero volano per l'economia del Sud, la crescita occupazionale e per l'intero comparto turistico. Dietro alla sua apertura c'è un eccellente lavoro da parte del Mit e del ministro Matteo Salvini che ha sempre tenuto aperto il confronto con il territorio e con il governatore De Luca". Così, in una nota, il senatore della Lega e coordinatore del partito in Campania Claudio Durigon.

"L'ennesima prova di un interesse vero e concreto che Salvini e la Lega dimostrano nei confronti del Mezzogiorno in cui abbiamo trovato potenzialità che vogliamo mettere a frutto, partendo da un serio investimento sulle infrastrutture", le parole dell'esponente leghista.

"Una notizia tanto attesa, quella diramata oggi dal Mit: l'apertura dell'aeroporto di Salerno e' confermata per l'11 luglio. Il ministero, guidato da Matteo Salvini, che ha seguito la vicenda e reso possibile questo risultato, ha trovato una soluzione alle problematiche relative ai presidi antincendio. Ringraziamo Salvini per aver dimostrato ancora una volta che questa e' l'Italia del fare, dopo anni di chiacchiere", il commento del senatore campano della Lega Gianluca Cantalamessa.

Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato Attilio Pierro: "La notizia dell'apertura dello scalo aeroportuale di Salerno è una notizia fondamentale per lo sviluppo del territorio campano, e rappresenta uno straordinario risultato strategico per tutto il Mezzogiorno. Grazie al ministro Matteo Salvini, che si è speso attivamente al fine di permettere l'apertura dello scalo, con soluzioni operative adeguate alle esigenze di sicurezza dell'infrastruttura. Un ennesimo risultato che dimostra come, grazie alla Lega, con caparbietà e dedizione si possa arrivare a soluzioni positive per lo sviluppo del Paese", ha detto Pierro.