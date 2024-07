Autonomia differenziata, Salerno si mobilita: via alla raccolta firme L'iniziativa pubblica alla presenza di Piero De Luca (Pd) e Enzo Maraio (Psi)

Parte anche a Salerno la mobilitazione contro l'autonomia differenziata, con l'iniziativa per la raccolta delle firme per il referendum abrogativo.

"Venerdì 26 luglio, alle ore 16.30, presso la Piazza Caduti Civili di Brescia a Salerno sarà allestito un banchetto per la raccolta delle firme per il referendum abrogativo dell'autonomia differenziata varata dalla destra per distruggere l'unità d'Italia e penalizzare ancora di più il Mezzogiorno", fanno sapere dal coordinamento provinciale del Partito Democratico.

All'iniziativa saranno presenti Enzo Maraio (segretario nazionale PSI) e l'onorevole Piero De Luca (PD) che, insieme a tanti amministratori, firmeranno la richiesta referendaria e la illustreranno alla stampa ed ai cittadini.