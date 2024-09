Battipaglia, Cooper Standard Automotive: Bicchielli annuncia interrogazione “Cento lavoratori a rischio, l’ennesima emergenza"

“Cento lavoratori a rischio, l’ennesima emergenza lavoro che interessa la provincia di Salerno e che non può lasciarci indifferenti”. Così l’onorevole Pino Bicchielli, vicepresidente di Noi Moderati alla Camera dei deputati, intima in merito allo sciopero a tempo indeterminato indetto dai lavoratori della Cooper.

“Il governo ha già dimostrato di intervenire prontamente in situazioni di emergenza simili, non possiamo lasciare che cento persone rischino di perdere il posto di lavoro dopo una vita dedicata al lavoro e alla loro attività. le eccellenze vanno salvaguardate sempre e comunque e noi non ci tireremo indietro - ha aggiunto il deputato salernitano- Presenterò un’interrogazione al ministro Urso affinché possa trovare una soluzione concreta a questo stato di crisi e dare una risposta immediata alle tante famiglie che oggi rischiano di perdere il lavoro”.

Accanto ai lavoratori da questa mattina il coordinatore cittadino di Noi Moderati Battipaglia Enrico Tucci: “siamo di fronte ad uno stato di crisi importante, noi non possiamo girarci dall’altro lato. Esprimo la mia solidarietà ai lavoratori coinvolti confermando il mio pieno sostegno e quello di Noi Moderati. Siamo accanto a loro, non faremo un solo passo indietro”. L’impianto oggi si trova in una situazione di grave incertezza, con una drammatica riduzione delle commesse e la concreta minaccia di perdere altre 100 unità lavorative.