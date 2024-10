Sanità, Tommasetti: concorsone regionale confusione sulla pelle dei giovani “La carenza di personale nelle strutture sanitarie è evidente"

Sulla Sanità la Regione genera caos e delude le aspettative”. Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania e della Lega, non lesina critiche sul nuovo concorsone regionale per l’assunzione di operatori sanitari, soffermandosi soprattutto sul contestuale annullamento del bando già indetto dall’Asl Salerno.

“La carenza di personale nelle strutture sanitarie è evidente, come il fatto che fosse necessario intervenire. Ma non posso esimermi dal sottolineare il solito approccio sbagliato dell’Ente regionale. L’Azienda sanitaria salernitana aveva già indetto una sua procedura per l’assunzione di nuovi operatori, con tanto di pubblicazione su Burc e Gazzetta Ufficiale, che ora verrà bloccata dal concorso regionale. Ci si rende conto solo ora che non si potesse fare? Questa sovrapposizione è destinata a creare solo confusione. Penso a coloro che hanno presentato richiesta per il bando dell’Asl: che fine faranno quelle domande e che ne sarà delle quote di partecipazione?”.

Il consigliere regionale condivide le perplessità evidenziate in queste ore dai sindacati: “La Cisl Fp parla, a ragion veduta, di una Regione Campania che non si smentisce e gestisce il settore sanitario con estrema confusione. Per quanto mi riguarda non è una sorpresa ma una situazione su cui da anni conduco una battaglia a mani nude. Il concorsone parte da un’esigenza reale, ma ancora una volta si traduce in approssimazione, in questo caso a danno degli aspiranti operatori le cui aspettative rischiano di rimanere disattese”.