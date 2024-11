Pessolano (Oltre): "Luci d'Artista si accendono ma varie strade restano al buio" "Dobbiamo constatare l’assenza di quest’amministrazione"

“Mentre si accendono con grande clamore le Luci d’Artista c’è un’altra parte della città che resta letteralmente al buio”. Così il consigliere comunale e capogruppo di Oltre Donato Pessolano. “Per cinque notti nel corso della settimana che sta per concludersi l’area di via Ligea retrostante il campo da calcetto, e le scalinate che conducono al Rione Olivieri, sono rimaste prive di illuminazione pubblica. Una carenza molto grave che impatta sulla qualità della vita dei cittadini e sulla sicurezza dei residenti della zona, ma anche dei tanti visitatori che, specie nel fine settimana, sostano con la propria auto nello spiazzale da cui si dipartono le scalinate. Percorrerle al buio è pressoché impossibile: occorre attivare la torcia dei propri smartphone per ridurre il rischio di inciampare, siccome le condizioni delle gradinate sono, peraltro, molto impervie. Stessa situazione è segnalata anche su altre due popolose strade della città, via Spinosa e via Madonna del Monte. I frequenti ed improvvisi stop all’illuminazione pubblica, però, non si verificano soltanto al centro, ma anche nei quartieri collinari, che già sono su molti fronti particolarmente marginalizzati. E’ il caso di Giovi Bottiglieri, che più volte, negli ultimi giorni, è stata al buio. Un fenomeno, quest’ultimo, di cui non sono ancora ben chiare le cause: guasti ricorrenti o tentativi di piccoli e astuti sabotaggi da parte di qualche operatore? In ogni caso, ancora una volta, dobbiamo constatare l’assenza di quest’amministrazione, che da un lato punta ed investe sull’illuminazione del centro città - ormai solo per due mesi all’anno - dall’altro, lascia al buio interi quartieri della città senza preoccuparsi nemmeno dell’operato di chi presta servizio nel settore della pubblica illuminazione”.