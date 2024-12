Corte Conti, Vietri: "De Luca risarcisca i 609 mila euro e si scusi" “Questa vicenda rappresenta un ulteriore esempio della cattiva gestione deluchiana"

“La Sezione Giurisdizionale Campania della Corte dei Conti ha condannato il governatore Vincenzo De Luca a risarcire alla Regione Campania 609mila euro in relazione alla produzione delle smart card regionali ritenute un inutile duplicato del green pass nazionale. Siamo di fronte all’ennesimo spreco di soldi pubblici da parte del presidente della Regione ai danni ovviamente delle tasche dei cittadini, ai quali dovrebbe chiedere soltanto scusa”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

“Questa vicenda rappresenta un ulteriore esempio della cattiva gestione deluchiana della Regione. De Luca ora spieghi modi e tempi in cui intende risarcire questi soldi alle casse di Palazzo Santa Lucia. La Campania merita un’amministrazione regionale efficiente e rigorosa, non sprecona ed inefficiente com’è stata in questi nove anni quella di centrosinistra” conclude Vietri.