Donna morta a San Mauro Cilento, Bicchielli: "Perde la politica degli annunci" "Presenterò un'interrogazione al Ministro della Salute per chiarire le responsabilità"

"Il tragico epilogo della vicenda di malapolitica e pessima organizzazione sul territorio, che ha portato alla morte di una donna di 52 anni a causa dell'incompetenza di chi la sanità dovrebbe gestirla come un metronomo della propria azione amministrativa, fa pensare. Oggi ha perso la politica fatta solo di annunci ed urla tanto osteggiata e sbeffeggiata da chi, invece, ne è un assiduo esecutore". Così l'onorevole Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi Moderati alla Camera dei Deputati, in merito al decesso della donna, originaria di San Mauro Cilento, che aveva dovuto attendere due ore prima di poter ricevere adeguati soccorsi a causa di un malore accusato nel suo comune d'origine. "Il diritto alla salute non è semplicemente regolamentato e protetto dalla Costituzione, ma è l'assoluta priorità di qualsiasi amministratore della cosa pubblica - prosegue il deputato salernitano -. Ogni personalità politica ha l'assoluto dovere di attenzionare quanto di propria competenza per la salvaguardia dei cittadini, che non possono sentirsi a rischio addirittura all'interno delle proprie abitazioni. Un malore improvviso non può portare alla morte, a prescindere dal luogo in cui si registra un qualsiasi episodio di potenziale o effettiva criticità. Presenterò un'interrogazione al Ministro della Salute per chiarire le responsabilità politiche, ché di questo si tratta - conclude Bicchielli - e scongiurare l'ennesimo triste epilogo in qualsiasi zona della nostra provincia e regione". Il deputato salernitano rivolge poi un messaggio alla donna e la sua famiglia: “Mi stringo alla famiglia della vittima. A loro il mio cordoglio in questo momento difficile. La signora merita giustizia e verità, noi andremo avanti fino alla fine”.