M5S: Impianto a biometano a Ogliastro Cilento, pronti a fare ricorso al Tar “Siamo fermamente contrari alla realizzazione nell’area industriale"

“Siamo fermamente contrari alla realizzazione dell’impianto a biometano previsto nell’area industriale di Ogliastro Cilento. Il progetto prevede lo smaltimento di 125.000 tonnellate di rifiuti all’anno e comporterà il passaggio quotidiano di circa 20 autotreni a tre assi per il rifornimento. La grandezza dell’impianto e la sua ubicazione sollevano serie preoccupazioni, non solo per l’impatto ambientale ma anche per l’assenza di un adeguato confronto con la cittadinanza e le associazioni locali. Riteniamo che scelte di tale portata debbano essere discusse pubblicamente e condivise, evitando decisioni calate dall’alto che ignorano le esigenze e le preoccupazioni del territorio. Siamo al fianco dei cittadini e delle associazioni che hanno già espresso la loro contrarietà e stiamo valutando, insieme a loro, un ricorso al TAR per chiedere una revisione delle modalità e delle tempistiche di realizzazione”. A dirlo è la coordinatrice del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno Virginia Villani.

“Invitiamo l’amministrazione comunale di Ogliastro Cilento a convocare un confronto pubblico per analizzare tutte le criticità emerse, dalla sostenibilità ambientale al reale beneficio per il territorio. Solo con la trasparenza e il dialogo si possono prendere decisioni responsabili e rispettose delle comunità locali”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Michele Cammarano.