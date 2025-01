Regionali, appello di Siniscalco: "Sosteniamo la candidatura di Cirielli" Il coordinatore cittadino di Baronissi tira la volata al viceministro degli Esteri

"In qualità di capogruppo consiliare e coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Baronissi, a nome di tutti i militanti, esprimo con orgoglio il nostro pieno e convinto sostegno a Edmondo Cirielli, attuale vice Ministro degli Esteri, per la sua candidatura alla Presidenza della Regione Campania". Lo afferma in una nota Tony Siniscalco, consigliere comunale di Baronissi e coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia.

"Edmondo Cirielli non è solo un uomo di Stato, ma un vero e proprio leader che ha sempre avuto una visione chiara, determinata e proiettata al futuro della nostra terra. Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri, ha messo la sua vita al servizio dello Stato, garantendo sicurezza e protezione ai cittadini, conquistando sul campo la fiducia e il rispetto che oggi lo rendono una figura di riferimento in Italia e all'estero", prosegue Siniscalco.

"Con oltre 20 anni di esperienza politica, Cirielli ha ricoperto ruoli istituzionali di altissimo profilo, sempre al servizio del Paese e del suo progresso. Oggi, come viceministro degli Affari Esteri, svolge un ruolo fondamentale nel rappresentare l'Italia nel mondo, rafforzando la nostra posizione e difendendo gli interessi nazionali con abilità e competenza. È un uomo di grande esperienza, preparazione e coraggio, qualità necessarie per guidare la nostra Campania verso un futuro di sviluppo, benessere e opportunità per tutti i suoi cittadini. Siamo convinti rappresenti il cambiamento necessario per una Campania che merita di crescere e prosperare, liberandosi finalmente dalle vecchie logiche di stagnazione. La sua forza, la sua determinazione e la sua capacità di ascolto e dialogo lo rendono la persona giusta per affrontare le sfide che ci attendono. Sotto la sua guida, siamo certi che la nostra regione sarà in grado di esprimere tutto il suo potenziale, creando opportunità concrete per ogni cittadino e valorizzando al massimo le risorse che ci appartengono. Invitiamo tutti i nostri iscritti, simpatizzanti e cittadini - conclude Siniscalco - a unirsi a noi con convinzione e passione nel sostenere la candidatura di Cirielli. Insieme, con determinazione, costruiremo una Campania più forte, più giusta e più prospera. Uniti, possiamo realizzare un futuro migliore per la nostra terra".