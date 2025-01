Taglio pini al Parco Arbostella, Santoro: "Basta sterminio del verde pubblico" "Siamo all'ennesimo scempio in una città"

Lo sterminio dei pini del Parco Arbostella tiene banco in questi giorni, alberature secolari che avevano dato i connotati al quartiere di Salerno ed erano un verde distintivo che, a parere di molti, necessitava di manutenzione ma non di essere azzerato come dagli interventi avallati dall'amministrazione comunale di Salerno. Il Consigliere Comunale e già Provinciale di Salerno Dante Santoro interviene in materia e preannuncia azioni veementi: "Hanno sterminato i pini storici e secolari del Parco Arbostella, siamo all'ennesimo scempio in una città in cui la cura del Verde Pubblico viene vista come una rogna piuttosto che l'opportunità di dare un verde rigoglioso ai nostri quartieri. Attiverò il mio fiato sul collo per evitare nuovi stermini di alberature secolari in città e capire se dalle manutenzioni si è passato ai tagli indiscriminati".