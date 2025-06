Vice ministro Leo: "Partenariato pubblico-privato per rigenerazione urbana" Lo ha detto a margine dell'assemblea pubblica di Ance Aies Salerno

"Ci stiamo occupando di rigenerazione urbana, sia sul versante pubblico e anche su interventi normativi". A dirlo e' il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, a margine dell'assemblea pubblica di Ance Aies Salerno. "Sul versante pubblico - spiega - la nostra Agenzia del Demanio, che ha 40mila immobili e gestisce un pacchetto di 60 miliardi, sta portando avanti tutta una serie di iniziative per la rigenerazione urbana".

I dettagli

Leo, "vista la non consistente risorsa del pubblico", pensa a "operazioni di partenariato pubblico-privato, quindi coinvolgere i privati per la rigenerazione". A chi gli chiede di Salerno e della trasformazione urbanistica, il viceministro risponde: "Vedo che si stanno facendo tantissime opere, si sta andando avanti. E questo e' un dato sicuramente positivo". "Bisognera', attraverso la rigenerazione urbana, realizzare questi interventi pubblico- privati, trovare delle risorse, fare in modo che gli investitori vengano in queste realta' per far si' che il patrimonio immobiliare venga sempre piu' valorizzato", conclude Leo.