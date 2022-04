Scafati Basket, Rossato: "Cantù completa in ogni ruolo" Serie A2, il capitano: "Dovremo stare attenti su Stefanelli, ma in generale su tutta la squadra"

"Per imporci contro Cantù dobbiamo ripartire dai primi due quarti giocati contro di loro a Roseto in occasione della Coppa Italia, nei quali siamo riusciti ad imporre il nostro gioco e la nostra fisicità". Così Riccardo Rossato ha presentato la gara che vedrà la sua Givova Scafati ospitare l'Acqua San Bernardo Cantù domenica (ore 17.45) al PalaMangano nella gara valida per la terza giornata della fase a orologio di Serie A2. "Furono più bravi di noi, ma ora vogliamo dimostrare di essere superiori. - ha spiegato il capitano della squadra gialloblu, che ha rinnovato con il club del patron, Nello Longobardi, fino al 2023 - Cantù è una delle squadre accreditate al salto di categoria, dotata di grande fisicità in ogni ruolo, con atleti che conoscono molto bene questo campionato e che potrebbero dire la loro anche in massima serie. Dovremo stare attenti su Stefanelli, ma in generale su tutta la squadra, perché è completa in ogni reparto. Ci teniamo a fare bene in questa ultima partita interna della fase ad orologio, sperando di avere un PalaMangano caloroso come domenica scorsa".

Foto: ufficio stampa Scafati Basket 1969