Jomi Salerno, le campionesse d'Italia al torneo Città del Redentore La squadra di coach Ancona oggi in campo con le norvegesi del Nic – Hak.

Poche ore ancora e poi le campionesse d’Italia della Jomi Salerno torneranno in campo nel primo impegno ufficiale della nuova stagione

sportiva. La squadra allenata da mister Francesco Ancona, rinnovata in parte, infatti, è già arrivata in Sardegna per la quinta edizione del

Torneo Città del Redentore. Ospite d’onore della competizione organizzata dall’Handball Athletic Club Nuoro, la Jomi Salerno

rappresenterà, con le altre, l’Italia nel torneo sardo che in questi ultimi giorni di agosto chiama a raccolta le migliori squadre del

panorama pallamanistico internazionale. Un vero spettacolo per gli appassionati ed un’importante tappa della pre-season per società, atlete e tecnici. La Jomi, con il suo roster in parte rinnovato dopo i nuovi innesti estivi, mentre si attende ancora l’arrivo in gruppo di Martina Barreiro impegnata con la nazionale uruguayana, esordirà alle ore 19.00 di questo pomeriggio nel match con le norvegesi nel Nic – Hak.



Di seguito il programma di gare della Jomi Salerno:

Giovedì 24 agosto ore 19.00 Jomi Salerno – Nic-Hak (Norvegia)

Venerdì 24 agosto ore 11.00 Jomi Salerno – SAHB (Francia)

Sabato 26 agosto ore 19.00 Jomi Salerno – Pontinia

Domenica 27 agosto ore 11.00 Jomi Salerno – Erice

Tutte le gare saranno trasmesse su Directa Live TV.



“Affrontiamo un buon torneo, abbiamo la possibilità di giocare quattro partite rispetto alle quali non conterà assolutamente il risultato – ha

commentato il tecnico della Jomi Salerno Francesco Ancona -. Quello che ci interessa è giocare tanto, il più possibile fino alla prima gara di campionato. Questa è una buona opportunità perché non abbiamo tante occasioni per giocare amichevoli. Sfrutteremo questa competizione al meglio perché è un torneo di buon livello con le migliori squadre italiane e due ottime squadre europee, una norvegese e una francese. È un torneo che ci permetterà di provare tutto ciò che è possibile e di capire a che punto siamo dopo tre settimane di preparazione”.