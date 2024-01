Basket, Sirio Salerno incontenibile: blitz al PalaZauli e +6 sulle inseguitrici Le salernitane restano saldamente in vetta al proprio girone di serie B femminile

La Sirio Salerno sbanca anche il PalaZauli col punteggio di 63-74 contro la New Basket Agropoli, resta saldamente in vetta al proprio girone di Serie B femminile, conserva l’imbattibilità stagionale e fa salire a 6 i punti di distacco dalle inseguitrici (le cilentane con Marigliano, subito dietro c’è Potenza che ha una partita in meno). Insomma, di meglio non si potrebbe chiedere alla compagine capitanata da Alessia De Mitri, che mette una seria ipoteca sul primato in regular season quando mancano ancora quattro partite al termine.

Impatto subito giusto delle ragazze di coach Visnjic, che al primo parziale è avanti 14-22 grazie agli spunti di Oliveira, Orchi e Silatsa. La camerunense sarà top scorer dell’incontro alla fine con 22 punti e, insieme alla portoghese e ad una cinica Valerio, spinge il piede sull’acceleratore trascinando le compagne alla reazione dopo il -5 delle padrone di casa (22-27): la Sirio lascia sul posto Agropoli, che aveva provato a reagire con Lombardi e Benedetta Chiovato, sgasando fino al 29-44 di metà partita. Salerno gestisce con lucidità ed

aumenta il distacco alla mezzora (44-61). All’inizio dell’ultimo periodo Salerno tocca il +20 (46-66) e Visnjic dà spazio anche alle più giovani. Agropoli rosicchia qualcosa arrivando fino al -9 ma le granatine riescono a portare a casa la partita.

“Un’altra prestazione importante su un campo ostico. Vincere tre partite di fila contro la stessa squadra non è facile - ha detto l’allenatore della Sirio con riferimento alle partite d’andata e in Coppa Campania disputate precedentemente in stagione -. Abbiamo cominciato bene la gara, impostando il nostro ritmo. L’andamento del primo tempo ci ha permesso di gestire con più serenità. Nel secondo abbiamo gestito diversi acciacchi e i falli, con diverse rotazioni e l’opportunità a qualche giovane di vivere un’esperienza al massimo in una partita così importante. Il distacco di sei punti sulla seconda e sulla terza ci permette di lavorare con molta serenità per portare a termine il girone di ritorno e prepararci al meglio alla fase

successiva. Complimenti alle ragazze per questo rendimento importante. Torniamo in palestra e restiamo concentrati: ci aspetta ancora tanto lavoro per migliorare ulteriormente”.

TABELLINO - NEW BASKET AGROPOLI-SIRIO SALERNO 63-74 (14-22; 29-44; 44-61)

AGROPOLI: Pragliola, Franova 2, Lombardi 3, Mini 14, Chiapperino 11, Nardoni 3, Catarozzo, Chiovato B. 7,

Chiovato F. 15, Cavallo 3, Mastursi, Milani 5. Coach: Di Pace.

SALERNO: Oliveira 11, Naddeo, Valerio 13, Orchi 16, Scala 2, De Mitri 8, Tagliaferri, Esposito 2, Quarello ne,

Silatsa 22, Scolpini, Lufrano. Coach: Visnjic.

Arbitri: Arciello-Perretti.